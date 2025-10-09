Calciomercato Milan, contatti con l’agente di Bernardo Silva

Ipotesi Bernardo Silva per il mercato del Milan. Negli scorsi giorni, la dirigenza rossonera ha aperto il dialogo con l’agente del centrocampista portoghese, che dovrebbe lasciare il Manchester City alla fine di questa stagione. A riportarlo è Calciomercato.com.

Milan, gli ostacoli per Silva

Dunque il Milan potrebbe seriamente potrebbe avviare una trattativa con l’entourage di Silva, ma ci sono diversi aspetti da considerare. Per prima cosa l’ingaggio del calciatore, attualmente di 10 milioni. Una cifra scomoda che potrebbe far scoraggiare sia i rossoneri che la Juventus. A parlare con l’agente del classe 1994 ci sono infatti anche i bianconeri, ma anche per la Vecchia Signora lo stipendio di Silva rappresenta un problema. In questo senso entrambi i club temono l’interesse dei club dell’Arabia Saudita che non avrebbero nessun problema a offrire cifre faraoniche al centrocampista.

Per adesso però non si può parlare di una vera e propria trattativa. Bisognerà aspettare i prossimi mesi per capire quale sarà il futuro di Bernardo Silva.