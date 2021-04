Milan, occhi puntati sul successore di Haaland

Il Milan è alla ricerca di una prima punta in vista della prossima stagione. Si pensa a Patson Daka del RB Salisburgo

Zlatan Ibrahimovic rinnoverà il proprio contratto con il Milan fino al 2022. Il secondo passo che faranno Maldini e Massara sarà quello di individuare un altro centravanti che possa alternarsi con lo svedese. Piace e non poco Dusan Vlahovic della Fiorentina ma il serbo ha una valutazione di mercato che si aggira sui 40 milioni di euro. Prezzo sicuramente molto importante che frena l’avanzata dei rossoneri.

Secondo quanto riferito da Pianeta Milan, si ragiona su una pista più percorribile e che porta a Patson Daka del RB Salisburgo. L’attaccante zambiano è approdato in Austria per colmare il vuoto lasciata da Erling Braut Haaland passato al Borussia Dortmund. Il classe 1998 non sta facendo sentire la mancanza del norvegese considerando che in questa stagione ha messo a referto 30 gol in 33 presenze. Lo zambiano ha un contratto che scade nel 2024 e viene valutato 20 milioni di euro.