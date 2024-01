Calciomercato Milan, diversi club interessati a Krunic | L’asta favorisce però i rossoneri

La cessione di Rade Krunic è sempre più vicina, viste anche le parole di oggi di Pioli che ha sottolineato come il calciatore sia libero di cercarsi un nuovo club. E allora ecco che non ci si fermerà all’offerta da quattro milioni del Fenerbahce per l’ex Empoli considerato che diversi sono i club piombati ora sul calciatore.

Calciomercato Milan, Krunic verso la Turchia ma..

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto infatti, oltre alla squadra turca ci sarebbero anche diversi interessamenti da parte dell’Al-Shabab, club russi e squadre della Grecia, che sono pronti a superare l’offerta del club dove militano ora Perotti e Dzeko, che conoscono benissimo il calciatore.