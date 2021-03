Milan, rinnovi: Ibra ad un passo, la richiesta di Donnarumma

In casa Milan si fanno sempre più intricati i discorsi relativi ai rinnovi. Ibrahimovic vicino alla firma, Donnarumma temporeggia

La questione rinnovi aleggia in casa del Milan da diversi mesi. In ballo ci sono il futuro di diversi campioni come quello di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. Tre situazioni differenti e tre trattive che stanno avendo storie diverse e che potrebbero sbloccarsi da un momento all’altro. Ci sono novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante svedese. Come riferito dal Corriere dello Sport, Ibrahimovic firmerà il rinnovo fino al 2022. L’intenzione di Maldini e Massara è quella di riconfermare il salario da 7 milioni di euro a stagione, stessa cifra percepita fino ad oggi. Un rinnovo che sembra essere il giusto premio per un giocatore che da quando è tornato a vestire la maglia rossonera ha riportato il club in alto. Ibra sogna di tornare a giocare la Champions League con il Milan e questo potrebbe essere l’ultimo contratto della sua gloriosa carriera.

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: ecco la richiesta

Incerto e non poco il futuro di Gigio Donnarumma. Il contratto del classe 1999 scade a giugno e il rischio di perderlo completamente a zero si sta sempre di più facendo concreto. Sul futuro ha parlato il Corriere dello Sport che ha riferito come la questione principale è quella legata all’ingaggio. Il portiere percepisce 6 milioni di euro netti a stagione, mentre la richiesta dell’agente Raiola è quella di raddoppiare il suo salario. L’entourage del giocatore chiede infatti ben 10 milioni di euro, cifra alta ma giustificata dall’enorme potenziale e che è diventato un punto di riferimento anche della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Anche la durata del contratto è al momento un ostacolo che non permette di far decollare la trattativa; Donnarumma chiede un biennale mentre il Milan vorrebbe averlo per molte più stagioni. La vicenda non sembra giungere verso l’epilogo anche se, con il passare delle settimane, il rischio di vederlo partire a parametro zero si fa sempre più concreto.