Milan, c’è già il sostituto di Donnarumma: il nome

Il futuro di Donnarumma è sempre più incerto, per il futuro si pensa a Navas



Nei giorni scorsi Mino Raiola, nel corso di un’intervista rilasciata a TuttoSport, ha parato del futuro di Gigio Donnarumma. Le parole dell’agente: “Al momento è del Milan, poi si vedrà. Rischio divorzio? Di sicuro c’è solo che non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti ad informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato”. Dichiarazioni che non sanno ancora di rinnovo considerando che il contratto del giocatore scade il prossimo 30 giugno 2021. Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’ sul classe 1999 c’è da registrare l’interesse di molti top club, tra cui anche il PSG. Proprio da Parigi potrebbe arrivare il sostituto del giovane estremo difensore: Keylor Navas. Il cartellino de costaricano viene valutato 10 milioni di euro ma il PSG potrebbe abbassare le pretese. Il nodo resta l’ingaggio dato che Navas percepisce 12 milioni di euro lordi.