Milan, Donnarumma incontra i tifosi a Milanello ed esce in lacrime

Donnarumma, faccia a faccia con i tifosi a Milanello

Clamorosa indiscrezione quella rilanciata dal Corriere della Sera quest’oggi. Pare che infatti, i supportes del Milan abbiano chiesto un confronto con il portiere della squadra milanese Gianluigi Donnarumma che, sarebbe in procinto di lasciare la squadra a giugno, visto che non ha trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto. Il portiere nativo di Castellammare, che prima non voleva andare a parlare con i tifosi, poi ha avuto un dialogo con loro ed ha lasciato in lacrime questo acceso incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri a Milanello.

Stando a quanto riportato dalla stessa testata, i rappresentanti della Curva Sud della squadra milanese avrebbero voluto chiarezza per il futuro del portiere ed avrebbero proposto a lui di non scendere in campo contro la Juventus settimana prossima, in caso di mancato accordo, visto che il portiere sembra proprio in procinto di trasferirsi in bianconero. Il numero 99 ha declinato la proposta, ribattendo che ancora non ha raggiunto l’accordo con nessuno e che sarà solo lui a decidere il suo futuro, senza pressioni esterne.

Si arricchisce quindi di nuovi scenari la vicenda Donnarumma, con un finale che non sembra così scontato come tanti dicono.