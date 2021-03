Calciomercato Milan, due nomi in attacco: ecco il dopo Ibra

Calciomercato Milan, il dopo Ibra

Zlatan Ibrahimovic non resterà in rossonero per sempre, la dirigenza del Milan dovrà cercare quanto prima di rimpiazzare lo svedese. Il 39enne ancora non ha rinnovato e non è detto che succeda. A dare un piccolo indizio è lo stesso attaccante che ha dichiarato di non sapere nulla sul prossimo anno. Intanto Paolo Maldini e i suoi collaboratori si stanno guardando intorno già da u po’. Per il dopo Ibra c’è già qualche nome.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Vlahovic e Belotti

I due nomi che sono spuntati per sostituire Zlatan Ibrahimovic sono Belotti e Vlahovic. Il primo dirà addio al Torino a fine stagione, le voci sono sempre più insistenti; il secondo è una vera promessa del calcio. Maldini ha intenzione di portare nell’attacco rossonero giocatori che possano fare la differenza e trascinare la squadra a grandi vittorie. Massara e Maldini sono improntati soprattutto alla costruzione di una squadra di giovani, quindi l’attaccante della Fiorentina sarebbe l’ideale, ha appena compiuto 21 anni; mentre il Gallo a dicembre spegnerà le 28 candeline. Poi c’è l’aspetto economico, la Viola chiede 40 milioni di euro per il suo giovane talento, il Toro potrebbe arrivare a chiedere circa 30 milioni di euro.