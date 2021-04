Calciomercato Milan, Elliott stufo: salta il rinnovo?

In casa Milan proseguono le trattative per convincere Gigio Donnarumma a restare. Raiola chiede cifre molto alte per le commissioni

Il rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma è ancora un grosso nodo da sciogliere. Le trattative vanno avanti da tempo e al momento non si è arrivati alla fumata bianca. Secondo quanto riferito da TuttoSport, il Milan ha proposto al giocatore un ingaggio da 8 milioni di euro ma Mino Raiola è in attesa di ricevere offerte superiori.

Oltre alla richiesta molto alta per il rinnovo, l’agente chiede cifre molto alte anche per le commissioni. Elliot, per il quotidiano torinese, è infastidito della situazione e non comprende il motivo per cui bisogna versare delle provvigioni così elevate al procuratore. Con il passare delle settimane la questione si fa sempre più intricata e la firma, al momento, sembra essere lontana.