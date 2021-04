Calciomercato Milan, assist dall’agente: “Sogna di giocare la Champions”

Una delle più importanti rivelazioni della Serie A è senza alcun dubbio Mattia Zaccagni del Verona. Il centrocampista è conteso dal Napoli e dal Milan

Per Mattia Zaccagni sarà un’estate molto calda. Il centrocampista del Verona sta disputando una stagione incredibile tanto da aver catturato le attenzioni dei maggiori club italiani. In 28 presenze ha messo a referto 5 gol e 7 assist e adesso il classe 1995 sogna il grande salto. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’Hellas Verona avrebbe trovato un accordo di massima con il Napoli per la cessione a titolo definitivo. Il giocatore, però, attende il Milan e sogna di giocare la Champions League con la maglia rossonera.

>>>POTREBBE INTERESSARTI: CALCIOMERCATO MILAN, ILICIC PORTA IL TOP PLAYER

A riguardo ha parlato l’agente del giocatore. Ecco le dichiarazioni di Fausto Pari ai microfoni di CalcioNapoli24: “Se ne è parlato molto a gennaio. Ora bisogna finire la stagione, questo vale per Mattia, il Napoli e il Verona. Solo dopo ci sederemo attorno ad un tavolo per parlare della questione. Lui sta bene a Verona, sogna come tutti di migliorare e giocare la Champions”. Attualmente gli Azzurri non sono fuori dalla zona Champions mentre il Milan, al momento, disputerebbe la competizione. Futuro in rossonero per Zaccagni?

>>>POTREBBE INTERESSARTI: CALCIOMERCATO MILAN, DALL’INTER ARRIVA IL VICE THEO HERNANDEZ