Calciomercato Milan, Gimenez sacrificato per Franculino?

Spunta una nuova voce di mercato per il Milan. Come riportato da Tuttosport, Allegri non è soddisfatto delle prestazioni tutt’altro che eccezionale di Gimenez, motivo per cui la dirigenza è in cerca di un nuovo attaccante. Tra i tanti giocatori sembra Franculino del Midtjylland a interessare i rossoneri, tanto da valutare la cessione del centravanti messicano che sembra invece essere finito nel mirino del West Ham.

Calciomercato Milan, il profilo di Franculino

Giovane talentuoso (classe 2004), Franculino è un attaccante del Midtjylland e del Guinea-Bissau. Il calciatore risulta essere uno dei profili più interessanti soprattutto a causa della sua età, motivo per cui il suo prezzo di cartellino e di ben 40 milioni. Una cifra importante per le casse del Milan che però sarebbero disposti a sacrificare Gimenez per far partire l’operazione.