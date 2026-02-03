Ieri è calato il sipario anche sul calciomercato Milan che, nonostante i due acquisti interessanti messi a segno, resta un po’ di delusione. Max Allegri aveva chiesto un difensore e, nonostante sondaggi e richieste, la dirigenza del Diavolo non è riuscita a mettere nessun acquisto in porto. Ma quali sono i motivi?

Calciomercato Milan, delusione per il reparto difensivo

Il calciomercato Milan sembrava avesse messo il piede sull’acceleratore, soprattutto perché la dirigenza era stata brava a portare subito a Milano Niclas Fullkrug dal West Ham salvo poi fermarsi a un altro solo acquisto e di prospettiva: Alphadjo Cissè dal Verona per 8 milioni di base fissa e 1,5 milioni in bonus. Cissè non approderà a Milanello, ma passerà la seconda parte di stagione al Catanzaro, con la formula del prestito per poi arrivare a Milanello nel mese di luglio per iniziare il ritiro con i rossoneri agli ordini di mister Allegri.

Allegri attendeva rinforzi in difesa, Igli Tare non aveva budget per il difensore centrale e aveva, al riguardo, un compito non semplice: cercare la migliore opportunità possibile a costo zero e con la formula del prestito con diritto. Il diesse rossonero ci ha provato per Nathan Aké, Federico Gatti e Radu Drăgușin ma i rispettivi club non hanno mai aperto alla cessione a titolo temporaneo. Per Axel Disasi, il Milan poteva chiudere agevolmente con il Chelsea ma dopo profonde valutazioni interne ha deciso di non procedere. I rossoneri si occuperanno di questa lacuna nella prossima sessione di mercato.