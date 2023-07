Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Musah | Ecco cosa manca per la firma

Dopo i tanti e dolorosissimi addi, il Milan prova a rifarsi il look ringiovanendo la rosa, rimanendo comunque competitiva, tentando un clamoroso cammino europeo simile a quello della passata stagione, dove gli uomini di Stefano Pioli sono riusciti a centrare una semifinale di Champions League, persa poi contro i cugini dell’Inter. Una volta chiuse positivamente le trattative per Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders, i rossoneri sono al lavoro per piazzare un altro colpo in mezzo al campo.

Calciomercato Milan, si cerca l’intesa col Valencia per Musah

Yunus Musah, centrocampista statunitense, con passaporto inglese, classe 2000 di proprietà del Valencia, è l’uomo che infiamma il mercato del Milan degli ultimi giorni. Per la definitiva chiusura della trattativa, con fumata bianca, la dirigenza del diavolo punta su un’accelerazione per provare a trovare un accordo con il Valencia. Il club rossonero, che ha già da tempo un’intesa con il giocatore, rimane fiducioso.