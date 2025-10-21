Calciomercato Milan, i rossoneri fanno sul serio per Suzuki

Suzuki è nel mirino dei rossoneri. Il portiere giapponese interessa a Milan che sta valutando diverse ipotesi in caso di addio di Maignan con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. A riportarlo è Tuttosport.

Calciomercato Milan, le cifre per Suzuki

Il classe 2002 arrivò a Parma per 8 milioni, ma dopo una serie di prestazione più che positive il suo valore attualmente è di circa 20 milioni, anche se probabilmente il club crociato pretenderà di più per privarsi di uno dei suoi migliori profili. Il Milan sembra essere fortemente interessato al giapponese tanto da aver inviato uno scout durante Genoa – Parma, match in cui Suzuki ha parato un rigore al 95′, ma i rossoneri non sono gli unici a seguirlo. Anche il Chelsea starebbe valutando il portiere.