Calciomercato Milan

La società rossonera, sempre molto attenta e attiva al calciomercato, dopo aver ingaggiato uno tra i migliori portieri sulla scena europea, Mike Maignan, fresco campione di Francia con il Lille, ha dato il benservito a Gigio Donnarumma.

Calciomercato Milan, addio a Donnarumma

Negli ultimi mesi il Milan, con Maldini e Massara, hanno cercato in ogni modo di raggiungere l’intesa giusta con Raiola e il suo assistito Gigio Donnarumma. A quanto pare non è stato possibile, tant’è che il Milan ha cercato il sostituto e dato poi l’addio al giovane numero 99.

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, è intervenuto ai microfoni di AC Milan Talk sul canale Twitch ufficiale dei rossoneri per tracciare un bilancio sulla stagione appena conclusa e sul futuro. A proposito di Donnarumma ha detto: “Credo che si debba ringraziare tutti i calciatori che hanno fatto questa stagione incredibile. Gigio è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca. È difficile da accettare, è sempre più difficile trovare carriere. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che auguragli il meglio”.