Calciomercato Milan: i rossoneri seguono Mastantuono, la nuova “Joya” argentina

La pausa nazionali è quasi giunta al termine, con i rossoneri che sabato ritorneranno a San Siro per l’insidioso match contro l’Udinese di Runjaic. La ‘Gazzetta dello sport‘ però, nell’edizione odierna, riporta un interessante notizia di mercato per la quale il Milan sarebbe molto interessato ad un gioiello sedicenne del River Plate.

Milan con gli occhi verso il futuro: chi è Franco Mastantuono?

In patria questo ragazzo sta facendo esaltare tutti: dopo essersi messo in mostra come centrocampista, ma anche attaccante nelle giovanili dei ‘Millionarios’, Franco ha esordito in prima squadra e lo scorso febbraio è entrato nella storia per aver realizzato il goal più giovane dell’intera storia del River, a soli 16 anni. Da quel momento una rapida crescita: Mastantuono ha infatti messo a referto altri due gol e due assist. Ciò che però fa maggiormente sperare in patria di questo ragazzo, è il suo piede sinistro dotato di enorme qualità. Geoffrey Moncada, starebbe seguendo da tempo il talento argentino che però dopo l’ultima annata avrebbe attirato su di sé l’attenzione di molte big europee. Ciò che rende veramente complicato l’affare è la clausola inserita dal River nel contratto di Mastantuono:41 milioni, che diventano 45 negli ultimi 10 giorni di mercato. L’accordo tra la società argentina e il ragazzo scade nel 2026(con opzione per un’ulteriore stagione). Come riportato dalla ‘Rosea’, il Milan avrebbe sondato la possibilità di acquisire il giocatore pagandolo in due rate. L’altra opzione per la società rossonera potrebbe essere quella di acquistare subito il giovane talento argentino e lasciarlo in patria fino alla scadenza del contratto, per fargli acquisire esperienza e farlo arrivare in Italia con due anni di professionismo in più sulle spalle.