Mauro Icardi ex attaccante dell’Inter non sta trovando spazio al Paris Saint-Germain, il Milan studia la mossa per gennaio.

Il club parigino ha acquistato il numero 9 argentino durante la finestra di mercato estiva per 52 milioni di euro dall’Inter, firmando un contratto quadriennale con i francesi.

Con l’arrivo di Moise Kean, Mauro Icardi sta trovando sempre meno spazio, non riuscendo più ad incidere come nelle precedenti stagioni.

La moglie e agente del giocatore Wanda Nara, come scrive il Daily Mail, spererebbe in un ritorno a Milano, questa volta sponda rossonera. Il Milan potrebbe pensare ad un prestito secco per l’ex capitano dell’Inter, offrendo al giocatore un ritorno nel campionato italiano.