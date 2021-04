Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, prenderà un nuovo attaccante. La dirigenza ha avuto già diverse idee, ma sembra essere tornata l’idea di Memphis Depay, un giocatore che potrebbe fare molto comodo ai rossoneri. Al di là di Zlatan Ibrahimović, che rinnoverà il suo contratto la prossima settimana, a Pioli servirà un nuovo attaccante.

Nella lista di Paolo Maldini, dopo i nomi di Dušan Vlahović (Fiorentina) e Gianluca Scamacca (Genoa) torna in auge di nuovo quello dell’olandese Depay. L’attaccante, classe 1994, è in forza all’Olympique Lione dal gennaio 2017. Ha militato in altri due grandi club: PSV Eindhoven e Manchester United, il 30 giugno 2021 sarà libero sul mercato, il suo contratto è in scadenza.