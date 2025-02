Calciomercato Milan, il futuro del Diavolo: da Maignan e Jimenez | Le ultime

Mentre il Milan si prepara al prossimo impegno europeo, la dirigenza rossonera continua a lavorare sul fronte mercato. La prima operazione riguarda il rinnovo del portiere francese Mike Maignan.

Milan, le cifre del rinnovo di Maignan

Come riporta il Corriere dello Sport, per il classe ’95 sarebbe pronto un prolungamento di contratto di 4 anni con un ingaggio di 5 milioni annui. In questo modo il portiere si legherà ai rossoneri fino al 2029.

Così il Milan si assicura le prestazioni di uno dei suoi pilastri per le prossime stagioni. Tuttavia, il rinnovo di Maignan non è l’unica operazione nell’agenda rossonera.

Milan, appuntamento con il Real Madrid per Jimenez

Infatti – secondo TuttoSport – le due società si incontreranno il prossimo marzo per discutere dell’esterno spagnolo. Il focus del meeting si baserà sulla doppia clausola di recompra a favore dei Blancos. Il club madrileno ha il diritto di acquistare il giocatore a un prezzo di 9 milioni al termine di questa stagione e a 12 la prossima.

In questo senso Furlani e Moncada puntano a eliminare la clausola o al limite al alzare le cifre per la recompra. Non resta che aspettare il prossimo mese per capire quali sarà l’esito dell’incontro.