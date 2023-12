Il Milan è in totale emergenza per quanto riguarda la situazione in difesa, e con l’infortunio di Tomori è completamente degenerata. Con l’aggiunta in infermeria del centrale inglese che si va a unire a Thiaw e Kalulu, la dirigenza rossonera ora dovrà muoversi in maniera attiva nel mercato di gennaio.

I nomi per la difesa del Milan

Secondo TuttoSport, il piano di Moncada sarebbe quello di andare a richiamare dal prestito Matteo Gabbia e poi andare ad affondare su Mukiele del Psg in caso ci fosse la possibilità di un prestito. Tra gli altri nomi ci sarebbero Kehrer del West Ham e il sogno sarebbe Lenglet dell’Aston Villa.