Nella prossima sessione di mercato il Milan dovrà necessariamente puntellare la rosa visto che i rossoneri dovranno intervenire con due acquisti causa infortuni e squalifiche, a cominciare da Thiaw e Tomori.

Calciomercato Milan, via Krunic e dentro Samuele Ricci?

Non ci sono solo dei rinforzi in difesa però perchè il Milan potrebbe perdere sia Bennacer, per via della Coppa d’Africa, che Krunic, che ha delle richieste in Turchia e che potrebbe lasciare la maglia rossonera. E allora ecco che il ds Moncada potrebbe puntare forte su Samuele Ricci, centrocampista del Torino, che secondo Ciaramitaro, intervistato da TMW, sarebbe perfetto per i rossoneri.

“Un giocatore che ha già dimostrato facendo dei bei campionati. Sicuramente se devi prendere uno straniero che deve ambientarsi meglio prendere un italiano. E Ricci è affidabile”.