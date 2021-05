Calciomercato Milan

Il Milan ha un organico di gran livello, una stagione messa in difficoltà soprattutto dai ritmi intensi tra le varie competizioni, di infortuni e assenze per Covid-19. La rosa messa su da Paolo Maldini per Stefano Pioli conta molti validi giocatori. Uno tra questi è il francese Theo Hernandez. L’ex Real Madrid ha fatto grandi cose in casacca rossonera, aumentando di molto anche il suo valore di mercato.

Calciomercato Milan, Hernandez resta a Milano

Arrivato a Milano nel 2019 su volere di Paolo Maldini, che non ne sbaglia una, il giovane talento francese si fa notare subito. Pagato appena 20 milioni di euro, oggi Theo ne vale almeno 50. Un vero tesoro quello cresciuto a Milanello che però i rossoneri non hanno intenzione di perdere. Il suo contratto attuale scade nel giugno del 2024, al momento non hanno intenzione di lasciarlo andare, ma sono tante le squadre che hanno chiesto il difensore al Milan.

Le qualità che possiede gli consentiranno di diventare uno dei terzini più forti del mondo. Quest’anno ha messo a segno 15 gol e 13 assist. Al momento le squadre che hanno chiesto Theo sono Real Madrid e Barcellona, ma secondo le ultime indiscrezioni ci sono anche chiamate dalla Premier League per l’asso rossonero.