La Juventus è in bilico, non solo per il proprio futuro, anche per quello dei suoi top player. In dubbio Ronado e Morata; intanto si cerca di riportare Kean.

Calciomercato Juventus

In attesa del finale di stagione, tra Champions League ed Europa League, la Juventus continua a guardarsi intorno sul mercato. L’obiettivo di raggiungere la Champions League per l’anno prossimo non è ancora sfumato, tutto dipende da come andranno le ultime gare e quelle delle dirette avversarie, intanto è in dubbio anche il futuro di alcuni big, come Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, via Morata ma arriva Kean

Alvaro Morata è arrivato in prestito dall’Atletico Madrid, non è certo che rimanga a fine stagione, a meno che il club spagnolo non vada incontro ai bianconeri e faccia uno sconto per trattenere l’attaccante a Torino. In bilico il futuro dell’ex Real Madrid, arrivato a Torino per la seconda volta. Altro addio, in caso di quinto posto è Cristiano Ronaldo, il portoghese non ha intenzione di restare alla Juve in caso di mancata qualificazione alla Coppa dalle lunghe orecchie. Intanto si cerca di far rientrare alla Continassa un altro ex: Moise Kean.

Kean è stato venduto dalla Juventus all’Everton, in due anni ha fatto grandi cose, migliorando e acquisendo un’esperienza da capogiro. Al momento gli inglesi lo hanno inviato in prestito al Paris Saint-Germain, ma a fine stagione farà ritorno in Inghilterra. La Juventus ha intenzione di riportarlo in bianconero già da un po’ di mesi, nella prossima finestra di mercato ci proverà.