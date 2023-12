Calciomercato Milan, il vice-Giroud arriva dalla Bundesliga

A meno di un mese dall’apertura del mercato invernale, il Milan si prepara a intensificare i propri sforzi sul fronte degli acquisti. I rossoneri mirano soprattutto a consolidare ulteriormente il reparto offensivo, in cerca del tanto ambito vice Giroud.

Calciomercato Milan, 16 goal in 11 partite: il bottino del vice Giroud

Secondo il Corriere dello Sport, l’attenzione del Milan si è focalizzata su Serhou Guirassy, attaccante originario della Guinea, attualmente in grande spolvero con lo Stoccarda. Il giocatore di 27 anni ha impresso il suo marchio nella Bundesliga, segnando ben 16 gol in 11 partite di campionato. Le voci di un possibile trasferimento si sono intensificate dopo il viaggio di Moncada in Germania, durante il quale ha avuto contatti sia con il giocatore che con il suo entourage. L’attaccante è vincolato allo Stoccarda da una clausola che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che non risulta irraggiungibile per le casse della squadra rossonera.