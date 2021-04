Il Milan pensa a Joisp Ilicic in vista del prossimo mercato. Il Diavolo potrebbe pescare in casa Atalanta per rinforzare il pacchetto offensivo

La questione rinnovi in casa Milan sta impegnando e non poco la dirigenza e al momento sono bloccate quelle di Gigio Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu. La volontà dei due giocatori di firmare e di restare in maglia rossonera c’è ma manca l’accordo economico. Le trattative vanno avanti anche se il tempo inizia a stringersi soprattutto tenendo presente che il contratto dei due scade a giugno. Nel frattempo Maldini e Massara studiano le alternative e pensano ad un giocatore della Serie A per sostituire il turco. Un profilo non nuovo e che piace da tempo al Milan è quello di Josip Ilicic dell’Atalanta.

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca di Marzio ha parlato dell’interesse da parte del Milan per Josip Ilicic. Ecco che cosa ha detto a proposito del giocatore dell’Atalanta: “Al di là del rinnovo o meno di Calhanoglu, il Milan sta pensando seriamente a Ilicic. Il giocatore potrebbe avere la volontà di coronare il sogno di giocare in un top club. Ricky Massara lo seguiva già alla Roma con Monchi e il rapporto con Gasperini non è più quello di una volta. Ci sono stati contatti seri con il Milan ma considerata l’età del giocatore i rossoneri non vorrebbero spendere una cifra troppo alta, sull’ordine di quella spesa dal Siviglia per Gomez”. A prescindere dal futuro del turco, Ilicic sarebbe molto più di un’occasione di mercato per il Milan. Lo sloveno ha 33 anni ma in Serie A può fare ancora la differenza e per i rossoneri non sarebbe altro che un valore aggiunto.

Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, ha commentato così la notizia che uscita nelle ultime ore ai microfoni di TeleLombardia: “Ho letto, ma a noi questo interessamento non risulta. È una notizia senza alcun fondamento”. Potrebbe essere una secca smentita ma anche solo un modo per far concludere la stagione nei migliori dei modi sapendo anche il rapporto complicato che sussiste tra lo sloveno e Gian Piero Gasperini.

