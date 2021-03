Calciomercato Milan, si allontana Thauvin. Pronte due alternative

L’attaccante del Marsiglia è in scadenza di contratto ed è nel mirino del Milan da molto tempo. Elevate le richieste del giocatore

I rossoneri pensano al prossimo mercato estivo con l’obiettivo di rinforzare la rosa con giocatori di qualità. Il possibile ritorno in Champions League obbligherà Maldini e Massara a cercare dei giocatori pronti e con alle spalle molta esperienza in Europa. Un nome che è da tempo nel mirino del Milan è quello di Florian Thauvin, classe 1993 del Marsiglia. Il francese ha un contratto che scade a giugno 2021 e il rinnovo non sembra essere così certo. Il campione del mondo in carica vorrebbe vivere un’altra esperienza in un top club ma il Marsiglia spinge per la permanenza. Il calciatore non è ancora certo del suo futuro e sta valutando le diverse ipotesi con il Milan e il Siviglia sempre molto interessante all’esterno offensivo. Un’incertezza emersa anche nelle ultime dichiarazioni. Ecco le parole del giocatore: “È una stagione difficile per me, anche per questo. Lo immaginavo: ci poniamo tante domande quando non siamo al 100%, non è facile. Non ho idea di cosa succederà in futuro: ho sempre avuto un ottimo rapporto con Pablo Longoria e vedremo cosa accadrà. Con il nuovo assetto dirigenziale, si è tutto rimescolato. E allora perché no?”

Milan, si complica l’affare Thauvin. Orsolini e Ikonè le alternative

Il Milan non ha mai nascosto l’interesse per il giocatore. Negli ultimi mesi, come riferito anche da TuttoSport, le parti si sono viste con frequenza e sono arrivate ad un accordo preliminare. L’operazione, però, non sembra essere certa tenendo conto soprattutto delle richieste economiche del giocatore. Thauvin chiede uno stipendio da 4/4,5 milioni netti a stagione e in più ci sono delle commissioni da pagare agli agenti del giocatore non da poco. L’obiettivo del Milan, vedendo anche la situazione rinnovi, è quello di contenere il monte ingaggi soprattutto per gli effetti che la pandemia sta portando. Al momento la trattativa sembra essere bloccata anche se c’è un accordo preliminare tra le parti che potrebbe favorire il trasferimento. Il Milan, però, non perde tempo e valuta le alternative. Sul taccuino dei dirigenti rossoneri ci sono infatti anche i nomi di Riccardo Orsolini del Bologna e Jonathan Ikoné del Lille.