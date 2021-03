Il Milan vuole confermare i giocatori attuali e perciò vuole trovare un modo per convincere il Real Madrid a lasciare in prestito, almeno per un altro anno Brahim Diaz. Il giocatore sin dal suo debutto in maglia rossonera ha mostrato le sue qualità tecniche e fisiche e Paolo Maldini è rimasto ammaliato da lui.

Il classe 1999 è stato in grado di sostituire, quando necessario, in modo impeccabile il suo collega di reparto Hakan Calhanoglu. Lo spagnolo ha conquistato la fiducia del mister e dei tifosi ed è anche suo il desiderio di restare a Milano.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz verso la permanenza: lo scenario

Il Real Madrid più volte ha ribadito la volontà di non volersi disfare di un talento cristallino come Brahim Diaz. Florentino Perez punta tanto sul classe 1999 e così il Milan più che puntare ad acquistarlo, può sperare in un altro anno in prestito.

Infatti, secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, i rossoneri potrebbero chiedere al Real Madrid per un altro anno lo spagnolo che, dovesse restare Calhanoglu, difficilmente avrà un minutaggio importante.