Calciomercato Milan, Di Marzio: “Contatti avviati con l’agente”

Si fa sempre più insiste l’accostamento di Josip Ilicic al Milan. Lo sloveno potrebbe salutare l’Atalanta al termine della stagione. Rossoneri in pole

Il Milan pensa al futuro e si proietta al prossimo mercato estivo. La dirigenza in queste settimane sta risolvendo le varie questioni sui rinnovi che vedono coinvolti Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e poi anche quello che vede protagonista Zlatan Ibrahimovic. Per il portiere della Nazionale il Milan è arrivato ad offrire 7 milioni di euro più 1 di bonus; richiesta ritenuta congrua da Maldini e Massara considerando soprattutto l’impatto che il Covid sta avendo nelle casse diversi club. Mino Raiola, agente di Donnarumma, non vuole scendere a compromessi e chiede 10 milioni più 1/2 di bonus legati ai vari obiettivi. Anche la durata del contratto è un motivo di ostacolo visto che Raiola pretende un biennale mentre il Milan vorrebbe avere un rapporto più lungo. La situazione Calhanoglu è ancora bloccata anche se la parti nelle ultime settimane hanno fatto passi in avanti. Per Ibrahimovic il discorso sarà approfondito al termine della stagione tenendo presente gli obiettivi centrati e la qualificazione in Champions League è la priorità.

Calciomercato Milan, assalto a Ilicic dell’Atalanta

Per rinforzare il pacchetto offensivo il Milan fa sul serio per Josip Ilicic. L’avventura del classe 1988 a Bergamo sembra essere ormai giunta alla conclusione e alla fine della stagione può salutare. Nonostante le smentite di rito da parte dell’Atalanta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, continua ad affermare la possibilità di vedere lo sloveno con la maglia rossonera. Ecco che cosa ha detto a riguardo: “Ilicic è una tentazione forte, è un pupillo di Massara da tempo. Lo sloveno potrebbe andare via dall’Atalanta a fine stagione. I rapporti con Gasperini non sono più idilliaci. Per questo motivo il Milan ha già avviato i contatti con gli agenti del calciatore, ancora non con l’Atalanta”.