Maccabi Tel Aviv-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Ultima giornata di League Phase in Europa League e in campo scenderanno anche i Felsinei guidati da Vincenzo Italiano. I rossoblu saranno in campo oggi, giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 21, contro il Maccabi Tel Aviv, giocando sul campo neutro di Backa Topola, in Serbia. La sfida Maccabi Tel Aviv-Bologna verrà gestita dall’arbitro Kikacheishvili.
Maccabi Tel Aviv-Bologna, probabili formazioni
Il Maccabi Tel Aviv è ultimo in classifica, con un solo punto conquistato fino a qui: eliminazione già assicurata senza via di scampo.
Il Bologna, già qualificato ai Playoff, vuol vincere per provare a entrare nelle prime 8. Una vittoria contro il Maccabi Tel Aviv garantirebbe il playoff da testa di serie, per gli ottavi servono incroci favorevoli sugli altri campi.
Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna
La gara fra Maccabi Tel Aviv e Bologna, valida per l’ottava e ultima giornata della League Phase di UEFA Europa League, si giocherà giovedì 29 gennaio, alla TSC Arena di Backa Topola in Serbia, con fischio d’inizio ore 21:00. La partita si potrà seguire sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, canale 201, o su Sky Sport Calcio, canale 253 in esclusiva assoluta. Match da poter seguire anche in streaming, sempre tramite Sky. Per poter vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.