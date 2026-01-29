Panathinaikos-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna in campo l’Europa League. Oggi, giovedì 29 gennaio, anche i giallorossi di Gasperini scenderanno in campo per l’ultima giornata della fase campionato del torneo. Ad Atene in scena, a partire dalle ore 21, Panathinaikos-Roma, gara guidata dall’arbitro spagnolo Martinez J.

Panathinaikos-Roma, probabili formazioni

La Roma di Gasperini, sesta in classifica con 15 punti, va a caccia degli ultimi punti per la qualificazione diretta agli ottavi. I capitolini arrivano dal match vinto contro lo Stoccarda.

Il Panathinaikos ha conquistato 11 punti fino ad oggi, in classifica i greci sono diciannovesimi, quindi lottano per difendere un posto nei playoff.

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lafont; Calabria, Palmer-Brown, Touba, Kotsiras; Pedro Chirivella, Gnezda Cerin; Pellistri, Bakasetas, Zaroury; Pantovic. Allenatore: Benitez.

A disposizione: Kotsaris, Geitonas, Katris, Mladenovic, Fikaj, Bregu, Siopis, Taborda, Kiriakopulos, Djuricic, Teté, Renato Sanches.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere Panathinaikos-Roma

Panathinaikos-Roma, gara valida per l’ottavo e ultimo turno della fase campionato dell’Europa League, è in programma alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Atene e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.