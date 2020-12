Calciomercato Milan, Ilicic a gennaio? La situazione

Dopo la vicenda Gasperini-Gomez, lo sloveno potrebbe lasciare Bergamo

La qualificazione agli ottavi di Champions League non ha stemperato gli animi in casa Atalanta. La vicenda che ha visto coinvolti Gasperini e Gomez ha messo in subbuglio gli animi nello spogliatoio. Una situazione che inevitabilmente potrebbe aprire a clamorosi scenari di mercato, già a gennaio. Secondo MilanLive, uno dei giocatori che potrebbe lasciare a gennaio Bergamo è Josip Ilicic. L’ex Palermo, a 33 anni, potrebbe valutare l’ipotesi di trasferirsi in maglia rossonera. Sarebbe probabilmente l’ultima occasione della sua carriera di approdare in un top club. Al Milan lo sloveno porterebbe qualità ma le sue prestazioni altalenanti potrebbero far riflettere la società rossonera. Non è un mistero che Maldini e Massara stanno cercando giocatori con quelle qualità, di quella posizione del campo e di piede mancino. Ilicic corrisponde pienamente al profilo che è nel mirino dei dirigenti.