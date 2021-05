Calciomercato Milan

Il Milan ha un po’ tutte le situazioni di calciomercato in stallo perché dopo le difficoltà e gli obiettivi stagionali in bilico, dovrà attendere per capire cosa fare. Rinnovi e nuovi acquisti dovranno aspettare il finale di stagione. La qualificazione alla Champions League della prossima stagione significherà molto anche per il mercato.

Calciomercato Milan, Vlahovic se si va in Champions

Secondo le ultime indiscrezioni, la soluzione ai problemi del Milan può essere rappresentata da una qualificazione alla prossima Champions League che passerà anche dal big match contro la Juventus in programma domani sera all’Allianz Stadium. L’interesse per Dusan Vlahovic è nato già da tempo, adesso il Milan proverà a concretizzare a inizio mercato. Il centravanti piace molto alla dirigenza rossonera e a Stefano Pioli.

La Fiorentina, che approccerà ad una rivoluzione la prossima stagione, non ha intenzione di perdere il suo gioiello. Vlahovic è stato definito come uno dei talenti che darà grandi prestazioni per il prossimo decennio, perderlo sarebbe un danno. La Viola ha tentato un’accordo fino al 2025 con un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro. Si sarebbe inoltre deciso di inserire una clausola rescissoria intorno ai 60-70 milioni. Vlahovic è molto legato all’ambiente viola e dunque la sensazione è che rimanga a Firenze almeno per un altro anno. Il Milan attende e proverà a tentarlo a inizio mercato estivo.