Milan, alla ricerca di un centrale: obiettivo puntato su Comuzzo e Leoni

Il Milan progetta anche i nuovi cambiamenti in difesa. In attesa che si sblocchino diverse situazioni in uscita, per fare cassa e pensare agli acquisti, il club rossonero continua a tenere d’occhio diversi profili che potrebbero migliorare la rosa. Nelle ultime ore la concentrazione si è spostata sulla difesa.

Milan, Comuzzo e Leoni gli obiettivi di Tare