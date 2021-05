Mourinho è a caccia di rinforzi: piacciono l'attaccante del Torino, Renato Sanches e non solo. In porta il sogno resta De Gea. Ecco le idee per la Roma.

Calciomercato Roma

Mourinho ha l’obiettivo di riportare la Roma tra le grandi d’Italia e d’Europa. La formazione giallorossa tra poche settimane avrà un nuovo allenatore al comando che dovrà riformare l’organico. Ogni reparto andrà rinforzato, si pensa soprattutto alla fase offensiva che necessita di qualche attenzione in più considerando i risultati di quest’anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Roma, Mou vuole Belotti

Mentre a Roma è vietato parlare già di Mourinho, ma portare al termine la stagione in corso e chiuderla nel migliore dei modi con Fonseca in panchina, il nuovo tecnico prende appunti per migliorare la formazione, dove ci sono molto giocatori in esubero, che Tiago Pinto dovrà piazzare durante il prossimo mercato, oltre a quelli in scadenza di contratto che non verranno rinnovati: Juan Jesus, Mirante e Bruno Peres.

Si dovrà capire bene il futuro di alcuni giocatori in discussione, come Mkhitaryan, e poi pensare al nuovo mercato da fare. La Roma dovrà costruire la squadra adatta per il nuovo allenatore. Mourinho ha chiesto Belotti, gli piace già dai tempi del Tottenham. Il capitano granata, non ha voluto trattare il rinnovo del contratto con il Torino, anche se il presidente Cairo continua a considerarlo incedibile. Il suo ingaggio non è impossibile, anzi è alla portata del budget di Tiago Pinto.