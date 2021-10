Calciomercato Milan, innesto da Champions in difesa: può arrivare a gennaio

Umtiti via da Barcellona, il Milan può prenderlo a zero

Secondo quanto riferito da “Diario Gol”, Samuel Umtiti è ai margini del progetto tecnico blaugrana, il francese ha rifiutato di decurtarsi l’ingaggio per dare una mano alla società e ha rifiutato il trasferimento a una squadra inferiore, restando fondamentalmente in esubero sul libretto stipendi del Barcellona. Umtiti è un centrale di difesa mancino, classe 1993, al Barca dal 2016, ha collezionato 132 presenze e vinto due volte la Liga, guadagnandosi un posto in nazionale francese con cui conta 31 presenze e la vittoria del Mondiale 2018, con un gol decisivo in semifinale contro il Belgio. Il Milan potrebbe approfittare della volontà del Barcellona di rescindere il contratto unilateralmente (pratica consentita in Spagna) per acquistarlo a zero, l’unico nodo resterebbe l’ingaggio, ma con Romagnoli in scadenza a giugno, Umtiti potrebbe essere un ottimo sostituto.