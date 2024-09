Calciomercato Milan: interesse per Canestrelli del Pisa, con Pippo che garantisce

Le prestazioni di Simone Canestrelli non sono passate inosservate a Casa Milan, ed il club rossonero sembra pronto ad investire sul difensore nerazzurro.

L’interesse del Milan non è casuale, il Pisa lo ha acquistato per la cifra di 2.5 milioni di euro con un contratto fino al 2027, con la quotazione del difensore goleador nerazzurro che è in costante ascesa. La strada di certo è ancora lunga, ma Canestrelli sta dimostrando di valere la Serie A, ed il Milan sembra pronto nella prossima stagione ad investire su di lui, con Pippo Inzaghi che garantisce sul futuro del ragazzo.