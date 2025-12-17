Calciomercato Milan, interesse per Hugo Souza

Non è ancora chiaro se questa sarà l’ultima stagione di Maignan al Milan. L’obbiettivo dei rossoneri resta quello di riuscire a chiudere il rinnovo del francese, ma se l’esito fosse negativo il club deve pensare alla controffensiva. Non sono pochi i profili disponibili, ma tra questi spunta Hugo Souza del Corinthians. A riportarlo è Sky.

Calciomercato Milan, le cifre per Hugo

Il club brasiliano valuta il portiere classe ’99 circa 12 milioni. Una cifra accessibile per le casse del Milan che in caso d’apertura di una trattativa potrebbe riuscire ad aggiudicarsi uno dei portieri più giovani e talentuosi del panorama sudamericano. Dunque, Hugo Souza rimane uno dei nomi più caldi in caso di addio di Maignan.