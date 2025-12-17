Calciomercato Milan, ipotesi Vlahovic

Il Milan è in cerca di un nuovo attaccante. Negli ultimi mesi Gimenez non ha convinto Allegri, motivo per cui il messicano sembra essere vicino alla cessione. Considerata questa eventualità, i rossoneri si stanno muovendo per trovare un nuovo centroavanti. Il primo nome sulle lista sembrerebbe essere quello di Vlahovic. Già la scorsa estate il serbo era stato accostato al Milan, ma poi il mercato si chiuse senza un nulla di fatto. Tuttavia, il classe 2000 sembra essere rimasto nel mirino dei rossoneri, anche se difficilmente la Juventus accetterebbe di cedere l’attaccante già a gennaio. Dunque un eventuale trattativa potrebbe essere rinviata a giungo. A riportarlo è Calciomercato.com.

Calciomercato Milan, Icardi torna in Italia?

Oltre a Vlahovic, il Milan starebbe valutando il profilo di Icardi. L’ex Inter sarebbe stato proposto dal suo entourage ai rossoneri. Il contratto dell’argentino del Galatasaray è in scadenza al termine di questa stagione e l’attaccante vorrebbe tornare in un campionato che conosce bene come alla Serie A, anche al costo di indossare le maglia degli storici rivali. Per adesso però non ci sarebbe stata una risposta concreta del Milan Il club vorebbe muoversi lentamente considerando la condizione non proprio ottimale di Icardi e il suo elevato ingaggio di 10 milioni.