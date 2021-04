Milan, il regalo per la Champions arriva dal Real Madrid

Dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro il Parma, l’obiettivo Champions League si avvicina sempre di più. Sarà Isco del Real il regalo per Pioli?

Il Milan continua la sua marcia verso il ritorno in Champions League. Ieri, allo Stadio Tardini, i rossoneri hanno battuto per 3-1 il Parma di D’Aversa. Tre punti pesanti in ottica qualificazione e soprattutto fondamentali per chiudere in fretta il discorso qualificazione. Nel frattempo, si ragiona già sul mercato e dalla Spagna si parla di interessamento molto forte nei confronti di Isco.

>>>POTREBBE INTERESSARTI: CALCIOMERCATO MILAN, ELLIOT STUFO: SALTA IL RINNOVO?

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il Milan è fortemente interessato ad Isco del Real Madrid. Il classe 1992 in questa stagione ha giocato davvero poco e a fine stagione vorrebbe lasciare i Blancos. Il trequartista ha un contratto che scade nel 2022 e per la cessione il Real chiede almeno 20 milioni di euro. Sul calciatore c’è da registrare anche gli interessi di Juventus e Siviglia. Il Milan pensa anche ad Isco per sostituire Brahim Diaz che tornerà al Real a fine stagione.

>>>POTREBBE INTERESSARTI: CALCIOMERCATO MILAN, IL VICE THEO HERNANDEZ ARRIVA DALL’INTER