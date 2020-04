Calciomercato Milan, Jovic il successore di Zlatan Ibrahimovic

Come vi avevamo già rivelato in data 29/03 (per approfondire la lettura clicca qui), Ivan Gazidis ha individuato in Luka Jovic l’erede di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto rivelato da El Mundo Deportivo, nelle ultime ore i rossoneri avrebbero contattato il Real Madrid per il giovane talento. L’intenzione del Milan sarebbe quella di prelevare il giocatore in prestito per una stagione, magari inserendo il diritto di riscatto.

Dati i buoni rapporti tra i due club, come testimonia la trattativa dello scorso anno per Theo Hernandez a Milano, non è da escludere che la trattativa vada in porto.