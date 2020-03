Calciomercato Milan, trattative in corso per Jovic e non solo

Calciomercato Milan: Christensen, Paredes, Scamacca e Jovic infiammano il mercato rossonero

Il Milan in estate vivrà l’ennesima rivoluzione. Oltre all’addio di Boban, a cui farà seguito quello di Paolo Maldini, il Diavolo vedrà andar molti giocatori importanti della sua rosa. Per compensare questi addii l’amministratore si è tuffato nel mercato alla ricerca di giocatori che possano dar vita al Milan del futuro.

Plizzari | A fine stagione i fratelli Donnarumma andranno via insieme a Pepe Reina e Begovic. Di conseguenza il Milan farà rientrare dal prestito il promettente Plizzari, attualmente in prestito al Livorno in Serie B. La stagione del classe 2000 era iniziata con tante panchine, ma con l’infortunio di Lukas Zima a novembre, è riuscito a essere titolare e collezionare ben 15 presenze. Alessandro, una volta rientrato dal prestito potrebbe prendere il posto del partente Gigio Donnarumma. Titolare per certo? Tenendo conto che l’unico portiere ad andare via non sarà solo Gigio ma anche suo fratello Antonio, Pepe Reina e Begovic, per Plizzari sarà molto semplice imporsi in prima squadra.