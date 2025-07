Tutto fatto per Jashari, sarà un nuovo giocatore del Milan che ha individuato con lo svizzero il terzo rinforzo per puntellare in maniera definitiva il proprio centrocampo.

Milan, tutto fatto per Jashari

A dare notizia dell’affare del Milan con il Brugge è Nicky Hayen, allenatore del Bruges. L’allenatore è così espresso in conferenza stampa al termine della Supercoppa belga, vinta contro l’Union Saint-Gilloise, sul futuro di Ardon Jashari, cercato con forza dal Milan nelle ultime settimane: “Non commenterò. Io non reagirei in quel modo. Hai un contratto e cerchi di onorarlo fino all’ultimo giorno. L’accordo tra Ardon e i club è stato raggiunto. Vedremo quanto durerà. Sostengo il club al cento per cento. Questo è un ottimo esempio di come trattenere i giocatori migliori. Spero che si raggiunga presto un accordo, qualunque sia la decisione.”

Milan e Bruges non avevano ancora trovato un accordo per via dell’ostacolo economico. Attualmente i due club sono vicinissimi, i rossoneri hanno offerto 32 milioni e mezzo di base fissa più altri due milioni e mezzo di bonus facilmente raggiungibili e altri tre legati a obiettivi più complessi. Il tutto per un totale di 38 milioni. Il Brugge aveva alzato l’asticella a 40 milioni, ma tutto potrebbe chiudersi con i 38.