Calciomercato Serie B: Maggiore ritorna allo Spezia, Castagnetti idea per il Cesena, Yepes atteso a Frosinone

Lo Spezia potrebbe riabbracciare Giulio Maggiore che non rientra più nei piani della Salernitana scesa in Serie C, anche se nella scorsa stagione ha vestito la casacca del Bari.

Il Frosinone attende il difensore Yepes dalla Sampdoria, mentre per il Cesena si fa luce l’dea Castagnetti che dovrebbe lascia Cremona. Antonino Lagumina è più che un’idea per il Pescara, mentre Insigne dal Palermo sta per trasferirsi ad Avellino.

Inzaghi dopo l’amichevole di ieri vuole confermare il difensore Peda e l’attaccante Corona che ha una richiesta dalla Reggiana, mentre per il ruolo di portiere piace Klinsmann del Cesena.

Infine, il Cesena segue l’esterno sinistro Riccardo Ciervo, 23 anni, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Cosenza: 76 presenze, 3 gol e 7 assist in Serie B il suo bilancio