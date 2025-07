I bianconeri sono in stand-by nella trattativa con i parigini per l'attaccante francese e le ultime novità potrebbero complicare la situazione

La Juventus lavora sul mercato con le new entry, ma si ritrova a dover sciogliere anche il nodo Kolo Muani. Il francese Intanto è stato richiamato dal PSG, i bianconeri dovrebbero fare qualcosa se hanno intenzione di trattenere l’attaccante.

Juventus, stretta in arrivo per Kolo Muani

L’attaccante francese si è integrato subito e bene con l’ambiente bianconero, ha messo a segno 10 gol tra tutte le competizioni e in appena 22 partite. La Juve dopo l’estensione del prestito da parte dei parigini per la competizione in America, si è ritrovato Senza il giocatore che è ritornato a tutti gli effetti un calciatore del Psg. L’attacco dei francesi è pieno, quindi la Vecchia Signora potrebbe riprovare a trattare con i parigini per una nuova trattativa.

Il Psg ha aperto all’ipotesi di un prestito oneroso da 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 30. Cifra fuori dalla portata dei bianconeri. Anche se al momento c’è uno stallo, la situazione potrebbe sbloccarsi, ma solo con la cessione di Vlahovic. Il serbo è in attesa di una destinazione.