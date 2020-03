Calciomercato Milan: Vranckx il profilo giusto per il centrocampo

Calciomercato Milan Vranckx | Il Milan scalda i motori in vista della sessione di mercato estiva. Nonostante la società rossonera debba sottostare alle rigide restrizioni imposte dal Fair Play Finanziario il fondo Elliott e Ivan Gazidis stanno elaborando un mercato di tutto rispetto. La linea da seguire è quella di scovare giovani di talento e futuribili e in quest’ottica di mercato sembra adattarsi bene il profilo del giovane e promettente Aster Vranckx.