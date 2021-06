Calciomercato Milan

Il calciomercato Milan entra sempre più nel vivo e, a pochi giorni dall’inizio ufficiale della finestra estiva, i rossoneri si dichiarano a Boubacar Kamara. Il classe 1999 del Marsiglia ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e questa situazione lo rende molto appetibile per il calciomercato estivo. Il francese è un centrocampista che sa giocare anche a difensore centrale, la sua duttilità tattica può essere molto importante per Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Kamara ne mirino

Cresce l’intenzione di strappare Kamara al Marsiglia per una cifra alla portata, sicuramente meno di quanto richiesto dai transalpini. I francesi al momento non si spostano dai 20 milioni di euro; i rossoneri ne hanno già offerti 12 milioni. Sicuramente non è escluso che il Milan molli la presa, proveranno senza dubbi un nuovo affondo, magari anche con qualche opzione differente o con qualche contropartita, in modo da provare ad assicurarsi un calciatore che è ritenuto funzionale al progetto.

Quello che è certo che il centrocampista marsigliese non intende rinnovare il contratto con la sua attuale squadra, che a questo punto potrebbe anche dover abbassare le pretese economiche per la cessione del suo cartellino. Nei prossimi giorni si deciderà il futuro di Kamara sulla squadra nella quale vorrà giocare. Il Milan è una meta gradita, anche se è arrivata qualche offerta anche dalla Premier League.