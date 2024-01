Calciomercato Milan, Kean proposto ai rossoneri | La situazione

Nonostante il buon rendimento fino ad ora di Luka Jovic, attaccante serbo che sta smentendo tutti a suon di gol grazie anche alla fiducia di Stefano Pioli, il Milan è alla ricerca di un attaccante per il finale di stagione.

Calciomercato Milan, spunta il nome di Kean

Tanti i nomi proposti, anche quelli meno percorribili per il futuro, al ds Moncada sarebbe stato offerto Moise Kean, calciatore in uscita dalla Juventus. L’attaccante bianconero, sta trovando poco spazio con Allegri e vorrebbe andar via per giocarsi le sue carte visto che il calciatore piace anche a Fiorentina e Monza, che però dovrebbero pagare parte dell’ingaggio al club di Ferrero visto l’alto ingaggio del calciatore classe 2000. Questo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”.