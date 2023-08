Calciomercato Milan, Krunic nel mirino del Fenerbahce

Le partite di esordio dei campionati sono state molto seguite dai vari club soprattutto per studiare gli ultimi colpi da mettere a segno prima del gong finale del calciomercato. Le squadre italiane sembrerebbero essere molto apprezzate oltre i confini azzurri. Infatti la Turchia non sembrerebbe voler mollare la presa con un giocatore del Milan.

Calciomercato Milan, Kartal alla carica su Krunic

Torna alla carica il Fener che sembrerebbe proprio non voler rinunciare al centrocampista del Milan Rade Krunic. Nonostante i rossoneri non abbiano aperto alla cessione del giocatore, la Turchia non sarebbe intenzionata a mollare la presa. Direttamente dal Medio Oriente, arrivano le parole dell’allenatore Ismail Kartal riportate da Tuttomercatoweb: “Molte volte non si vede il lavoro che fa Krunic in mezzo al campo. È quello di cui abbiamo bisogno, ci serve Krunic o un profilo simile al suo”