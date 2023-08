Calciomercato Milan, Pellegrino visite mediche terminate: ora la firma

Sta giungendo al termine la lunga, estenuante, calda e avvincente sessione estiva del calciomercato. I club sembrerebbero essere molto coinvolti in questo rush quasi finale. Non solo le società starebbero valutando le ultime mosse da mettere a segno in zona cesarini, ma sono impegnate ad accogliere i nuovi acquisti in casa. In casa Milan è arrivato Marco Pellegrino.

Calciomercato Milan, Pellegrino pomeriggio di firme

Alle ore 13,00 il difensore argentino Marco Pellegrino, ha ottenuto l’idoneità sportiva a seguito delle visite mediche avvenute a Milano nel Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport. Il classe 2002, nel pomeriggio è atteso nella sede del Milan per la firma del contratto. L’ accordo dei Rossoneri è stato raggiunto con l‘Atletico Platense alla cifra di 3,5 milioni di euro di base fissa più 2 di bonus e il 10% sulla plusvalenza della futura rivendita del calciatore.