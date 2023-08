Calciomercato Milan, il difensore può dire addio ma resta in Serie A

Comincia bene il campionato del Milan con la vittoria a Bologna. Non è ancora finito, però, il calciomercato con la possibilità di vedere arrivare qualcuno ma soprattutto di veder partire qualcuno. Con l’arrivo del centrale Marco Pellegrino, i rossoneri valutano qualche cessione per sfoltire la rosa. Tra questi c’è Simon Kjaer sul quale vira forte l’interesse di un club di Serie A.

Una neopromossa vuole il danese

Dopo la larga sconfitta contro la Fiorentina in termini di risultato, il Genoa ha bisogno di sistemare il reparto arretrato. Il danese rappresenterebbe il colpo perfetto per dare esperienza alla difesa. Oltre a lui, i liguri valutano German Pezzella del Betis ex Fiorentina.