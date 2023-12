Calciomercato Milan: la richiesta di Maignan spaventa Moncada | La situazione

Dopo la vittoria contro il Frosinone si è parlato molto del gol di Jovic di quello di Pulisic, ma se il Milan ha portato a casa i tre punti bisogna anche ringraziare Mike Maignan, autore di una super parata prima del gol dell’1-0 dell’ex Fiorentina Kuni. Senza l’intervento del francese, probabilmente staremmo parlando di una partita diversa e, soprattutto, di un risultato diverso.

Le intenzioni del portiere rossonero

Maignan è il leader del Milan e il rinnovo del suo contratto è una delle priorità in via Aldo Rossi. Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, il contratto del francese è fino al 2026 e il suo stipendio attuale è di 2,8 milioni di euro. Le trattative con il suo agente sono già iniziate e il giocatore, che ama Milanello e la città, vuole prolungare il suo contratto e rimanere a Milanello. I sentimenti non bastano però e il prezzo richiesto inizialmente era piuttosto alto, cioè 8 milioni di euro, ben al di sopra dello stipendio medio a causa della politica aziendale del club rossonero. Il Milan, però non vuole lasciar partire Maignan e continua a trattare con il suo entourage, sperando di raggiungere presto un accordo e di allontanare club come Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco che sono in corsa per lui.